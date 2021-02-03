В найскладніших випадках хвороби вартість лікування може становити до 60 тисяч гривень.

Відомий львівський лікар Тарас Жиравецький назвав вартість лікування від коронавірусу в Україні.

Читайте такожТретьої хвилі коронавірусу в Україні може й не бути: лікар назвав умовуПриблизні суми коштів він озвучив в інтерв’ю УНІАН.

«Вдома лікування, звичайно, буде дешевшим – 2-3 тисячі гривень. Це коли мова йде про легку форму захворювання. Хоча для більшості наших пенсіонерів і ця сума є захмарною, адже часто дорівнює розміру самої пенсії. А якщо виникають ускладнення і лікуватися доводиться в стаціонарі, то ціна питання – від 30 тисяч гривень (це якщо лікарня не забезпечена необхідними ліками, а в більшості випадків так і є) », – зазначив Жиравецький.

«В найскладніших випадках виникає потреба вживати препарати біолоджики, які важливі при певних етапах захворювання, тоді суми виходять просто космічні – до 60 тисяч гривень. Біолоджики в Україні спочатку були виділені на деякі лікарні, але це було точково, крапля в морі. Держава навряд чи змогла б собі дозволити забезпечити всіх пацієнтів цими ліками», – додав лікар.

Також, за його словами, для реабілітації чи лікування вдома при неважких випадках можуть знадобитися кисневі концентратори: «Їх можна взяти в оренду або навіть купити. Вони коштують приблизно 50 тисяч гривень».

Коронавірус в Україні: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц