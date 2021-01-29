Микичак наголосила, що нині у суспільстві великий рівень недовіри до МОЗ і влади загалом.

Заступниця міністра охорони здоров’я, екс-очільниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак каже, що Львівщина перебуває серед лідерів за якістю медицини в Україні.

Посадовиця гордиться, що медицина Львівщини за якістю є серед лідерів в Україні. Про це вона заявила у онлайн-інтерв'ю, яке опублікували на Facebook-сторінці МОЗ.

“На Львівщині, де я працювала всі ці роки, є достатньо багато успішних проєктів, ініціатив. Зрештою, тепер, маючи можливість порівняти медицину в різних областях України, я свідома того і горда, що медицина Львівщини все-таки є серед лідерів у країні”, - підсумувала вона.

Нагадаємо, із квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, майже рік вона працює у Міністерстві охорони здоров’я.

Ірина Микичак наголосила, що нині у суспільстві великий рівень недовіри до МОЗ і влади загалом. За її словами, “багато років йде такий інформаційний посил, що державна служба - це вороги народу, вони нічого доброго для людей не роблять”.

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“Якщо говорити про МОЗ, то коли працювала у області, в мене було краще уявлення про апарат міністерства. Я мала відчуття, що це сильна державна інституція… Коли ж я почала працювати тут, зрозуміла, що апарат міністерства - це дуже складна бюрократична машина, де є дуже різні люди, колективи… У мене був якийсь такий культурний шок від тієї інституції, яка управляє медициною в державі: настільки вона сама неспроможна, як багато є проблем, як багато ми отримали в спадок неналагоджених управлінських процесів, інколи - зруйнованих. Тому першим нашим завданням було врегулювання того, що відбувається всередині, і це насправді дуже складно”, - зазначила посадовиця.

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Автор: УНІАН