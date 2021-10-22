Для цього 70% українців мають бути вакциновані від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, коли в Україні розпочнуть знімати карантинні обмеження.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"Країни європейського регіону, які розпочали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порогу 70%. Всі інші підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед тих 30%, які бояться або мають певні антивакцинальні настрої", - сказав Ляшко.

За його словами, ця статистика підтверджує, що 70% українців буде вакциновано від коронавірусу.

"Далі будемо працювати з тими, хто чомусь має сумнів, будем переконувати і говорити. Ми повинні досягти цієї цифри, щоб як Великобританія, Данія або скандинавські країни потроху знімати карантинні обмеження. У скандинавських країнах сьогодні вже скасовують маски в транспорті, тому що відсоток вакцинації вже понад 75%", - пояснив Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко повідомив, що в Україну до кінця року надійде ще мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалась в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

За добу 21 жовтня в Україні встановлено новий рекорд щеплень - вакциновано майже 270 тис. осіб.

За даними МОЗ, 269 тис. 666 людей вакциновано 21 жовтня проти COVID-19: одну дозу отримали - 184 тис. 107, повністю імунізовані - 85 тис. 559.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Автор: Леся Лещенко