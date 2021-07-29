Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-2023 роки додаткових двох доз вакцини.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію стосовно можливості щеплення від COVID-19 третьою дозою вакцини Pfizer.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація".

"Щодо заяви Pfizer (стосовно необхідності третього щеплення) і чи буде Україна готова. Pfizer заявив, вони проводять постійно клінічні дослідження вакцини, яку винайшли одну із перших. Україна буде готова, і Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-2023 роки додаткових двох доз вакцини... Якщо буде прийнято рішення після проведення клінічних досліджень і реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно буде третє, бустерне, ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.

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Водночас, за його словами, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс вакцинації, то МОЗ відповідно вийде на таке рішення, і Україна до цього готова.

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Автор: Леся Лещенко