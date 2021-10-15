За весь час пандемії, за офіційними даними, в Україні коронавірус підтвердили у понад 2,6 мільйона осіб.

Упродовж доби 14 жовтня в Україні на коронавірус захворіли ще 13 624 особи, померли внаслідок цього захворювання 202 людини.

Про це вранці в п'ятницю повідомила прес-служба МОЗ.

Серед нових хворих - 1777 дітей та 170 медичних працівників. Госпіталізували за добу 4947 пацієнтів, одужати вдалося ще 4591 особі.

Загалом за весь час пандемії в України захворіли понад 2,6 мільйона осіб, одужали - 2,3 мільйона. Померли внаслідок коронавірусної хвороби 60 137 українців.

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 159 120 щеплень. 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - наголосили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, добою раніше в Україні підтвердили майже 19 тисяч випадків коронавірусу, померли понад 400 осіб. Раніше лікарі констатували, що в Україні зростає кількість госпіталізацій серед дітей з коронавірусом.

Автор: Юрій Годован