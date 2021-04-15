Протягом минулого тижня відбулося три вильоти для госпіталізації пацієнтів з віддалених районів Львівщини.

З 1 травня пілотний проект з аеромедичної евакуації буде поширений на Київ та Київську область.

Читайте такожАндрій Васько: Аеробригада медиків економить дорогоцінний для пацієнта часЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

Він нагадав, що в рамках пілотного проекту на цілодобовому чергуванні у Львівській області перебуває медичний гелікоптер з екіпажем та бригадою медиків.

Так, протягом минулого тижня відбулося три вильоти для госпіталізації пацієнтів з віддалених районів Львівщини: у двох пацієнтів виявили інсульт, а третій - постраждав внаслідок ДТП, отримавши переломи кінцівок та політравму.

Іващенко розповів, що рішення про аеромедичну евакуацію ухвалює обласний центр екстреної медичної допомоги, враховуючи дислокацію автомобілів “швидкої”, стан пацієнта та час на госпіталізацію.

“Наразі, враховуючи, що це пілотний проект, ведеться діяльність щодо оптимізації роботи та механізму взаємодії. І сподіваюсь, що з 1 травня проект буде поширений на другий регіон - Київ та Київську область”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Кабінет міністрів підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я про створення єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

З урахуванням того, що в питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим, період реагування на виліт гелікоптера має становити від 5 до 30 хвилин, залежно від обставин.

9 квітня в Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію - 78-річну пацієнтку з діагнозом "гостре порушенням мозкового кровообігу" перевезли гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів.

Час польоту становив 1 год 15 хв, хоча та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3,5 год.

Головні новини України та світу на ранок 15 квітня

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи