78-річну пацієнтку перевезли гелікоптером з міста Турка до Львова.

В Україні виконали першу цивільну аеромедичну евакуацію.

Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook.

"78-річну пацієнтку з діагнозом "гостре порушенням мозкового кровообігу" перевезли гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів! Час в польоті зайняв 1год 15 хв! Та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3,5 год", - зазначив він.

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Що цьому передувало

17 березня Кабінет міністрів підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я про створення єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

З урахуванням того, що в питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, залежно від обставин.

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Автор: Леся Лещенко