У державному підприємстві «Медичні закупівлі України» нагадують, що закупівлі у 2020 році мали розпочатись ще в березні, але МОЗ із значною затримкою надало усі необхідні документи.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» назвало «неправдивою та маніпулятивною» заяву заступниці міністра охорони здоров’я України Світлани Шаталової щодо зриву з вини держпідприємства закупівлі лікарських засобів і медичних виробів на суму 949,7 млн грн у 2020 року.

Читайте такожМОЗ: "Медзакупівлі" у 2020 році зірвали закупівлю лікарських засобів майже на мільярд гривеньПро це йдеться в повідомленні держпідприємства у Facebook.

«Щодо власне заяв керівництва МОЗ. Заява про провал закупівель з причин, пов'язаних із ДП МЗУ, є необгрунтованою, неправдивою та маніпулятивною», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що в процесі закупівель робота ДП МЗУ - одна з ланок процесу. Ухвалення номенклатури, формування потреби, затвердження бюджетних показників та їх доведення, погодження технічних завдань та значних господарських зобов'язань - пряма відповідальність МОЗ України.

«Зволікання, нерозуміння процесів, саботаж, намагання виконувати невластиві функції, невміння працювати з даними та звітністю, на жаль, стали невід'ємною характеристикою роботи Міністерства в сфері закупівель у минулому році», - заявили на держпідприємстві.

Зазначається, що необхідні документи, що дозволяли розпочати закупівлі у 2020 році, МОЗ надало зі значною затримкою.

«За 13-ти напрямами ми отримали їх лише 4 червня, а по АРВ терапії (для пацієнтів з ВІЛ/СНІД) - 2 вересня», - заявили в МЗУ.

Також на держпідприємстві нагадують, що закупівлі в минулому році мали розпочатись ще в березні.

«У червні уряд ухвалив постанову №478, відповідно до якої ДП МЗУ мало погоджувати з МОЗ усі технічні, якісні та інші характеристики товарів до закупівлі. Ця постанова затримала оголошення тендерів у середньому на місяць, а за деякими позиціями - довше. З травня 2020 року ми в робочому порядку та публічно, офіційно та неформально попереджали Міністерство про ризики в закупівлях. Проте МОЗ проігнорувало ці попередження і тепер шукає винних», - заявили в МЗУ.

Також у «Медзакупівлях» зауважили, що у 2020 році держпідприємством досягнуто показника у 80% виконаних і рекордно ефективних закупівель з загальною економією з усіх закупівель у 2,95 млрд грн коштів платників податків. У тому числі вдалося заощадити 148,7 млн грн на закупівлях швидких та знизити вартість комп’ютерних томографів на 163,1 млн грн від початкової ціни, з якою постачальники вийшли на тендери.

«…згадані Міністерством дозволи на дозакупівлю 110 одиниць швидких (додатково до вже закуплених 419), ми отримали 28 грудня 2020 року, без відповідних змін до паспорту бюджетних програм та зібраної потреби. Ці документи були необхідні для проведення додаткової закупівлі. Міністерство просто мало виконати свою пряму функцію - внести зміни до фінансових документів та довести потребу у спосіб, визначений законодавством. Ми також додаємо хронологію подій», - йдеться в заяві.

У МЗУ також нагадали, що досі очікують від Міністерства охорони здоров’я документи, що дозволяють розпочати закупівлі-2021.

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Автор: Костянтин Гончаров