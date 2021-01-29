Підвищені норми також дозволять поліпшити рівень сигналу на території, де вже є покриття.

Міністерство охорони здоров'я видало наказ про підвищення граничних норм електромагнітного випромінювання для радіотехнічного обладнання телекомунікаційних операторів, що дозволить прискорити процес розгортання в Україні високошвидкісного мобільного інтернету/

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації на сайті відомства.

Зокрема, граничні норми електромагнітного випромінювання для діапазонів дуже високих, ультрависоких, надвисоких частот збільшено у 10 разів - до 100 мікроват на квадратний сантиметр з 10 мікроват на квадратний сантиметр.

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Згідно з повідомленням, підвищені норми також дозволять: збільшити потужність і радіус дії існуючих мобільних станцій, поліпшити рівень сигналу на території, де вже є покриття, а також додати на існуючих локаціях нові діапазони, що підвищить якість зв'язку і дозволить застосовувати нові технології.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест повідомив, що прийняті норми все ще далекі від тих, що є в більшості країн Європи або Америки.

«Сподіваюся, що за три роки ми зможемо гармонізувати правила гри з розвиненими країнами», - цитує прес-служба його слова.

Прес-служба наголосила, що випромінювання базових станцій є безпечним для здоров'я.

Мобільний зв'язок в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні 2020 року Кабінет міністрів України підтримав розпорядження про дерегуляцію господарської діяльності та поліпшення бізнес-клімату, яким передбачено підвищення граничних норм електромагнітного випромінювання для радіотехнічного обладнання телекомунікаційних операторів.

У жовтні минулого року бізнес закликав Міністерство охорони здоров'я видати наказ про підвищення допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіо- та телекомунікаційного обладнання до 100 мкВт/кв.см для прискорення розгортання в Україні 3G і 4G-зв'язку.

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Автор: Павло Степанець