Найбільше нових випадків у Києві, Донецькій та Київській областях.

Минулої доби, 23 грудня, коронавірус в Україні виявили у 6647 осіб. Серед них 519 дітей та 107 медпрацівників. Також зафіксовано 248 летальних випадків, 14 874 пацієнти одужали, госпіталізували 1 646 осіб.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п’ятниці, 24 грудня.

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.

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Найбільше нових випадків за вчора в Києві (1234), Донецькій (593), Київській (378) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 3 637 038 осіб, з них 3 408 294 одужали, померли — 94 432.

Як повідомляв УНІАН, очільник МОЗ Віктор Ляшко анонсував послаблення карантинних обмежень у шести областях 21 грудня. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.

Коронавірус у Києві: дані на 24 грудня 2021

У Києві за минулу добу, 23 грудня, виявили 1 тис. 234 хворих на СОVID-19, 15 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"1 234 підтверджених випадки захворювання за добу у столиці. 15 людей померли", - написав він.

Захворіли минулої доби: 679 жінок віком від 18 до 97 років та 492 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 27 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед тих, хто померли: 8 жінок від 57 до 94 років і 7 чоловіків від 54 до 84 років.

До лікарень столиці за добу 23 грудня госпіталізували 63 хворих на COVID-19 та 76 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 1 тис. 265 людей.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 201, в Оболонському — 194 та в Дніпровському районі — 174 випадки", – зазначив Кличко.

За його даними, всього, за період пандемії, у Києві 8 тис. 084 летальних випадки від COVID-19. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 326 тис. 491. Загалом COVID-19 подолали 306 тис. 299 мешканців столиці.

Тест на коронавірус в Україні

За добу в Україні провели всього 62971 тест на коронавірус. Зокрема, методом ПЛР - 28013, методом ІФА - 5889, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29069.

За весь час пандемії в Україні проведено 16626864 ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За минулу добу 23 грудня в Україні проти COVID-19 вакциновано 113 тис. 882 людини. Зокрема, першу дозу отримало 36 тис. 546 людей, повністю імунізовані – 76 тис. 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

Отже, станом на сьогодні вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. При цьому згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%, зазначили в міністерстві.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 537 тис. 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 млн 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 млн 296 тис. 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 тис. 389 людей. Загалом проведено 27 млн 834 тис. 543 щеплення.

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