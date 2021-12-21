Рішення про перехід регіонів до "жовтої" карантинної зони прийняла держкомісія.

З 23 грудня шість областей України переходять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Як зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідне рішення ухвалено за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", – повідомив він.