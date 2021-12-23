Новий варіант штаму коронавірусу зафіксували у семи регіонах.

В Україні виявлено новий варіант штаму коронавірусу COVID-19 "Дельта", який активно розповсюджується в Росії та характеризується високою смертністю.

Про це повідомили в Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ.

Там зауважили, що Центр громадського здоров’я МОЗ України надав для дослідження 74 зразки, які взяли у хворих з дев'яти регіонів України з 18 листопада по 1 грудня.

За допомогою секвенування було встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта".

"Науковці детектували 12 різних варіантів штаму "Дельта", однак їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю", – зазначають науковці.

Вчені детектували AY.122 у зразках з семи регіонів.

"Високий рівень смертності в Україні, у порівнянні з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов’язаний з особливостями штамів "Дельти", що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122", – вважають вчені.

Читайте такожВ Україні вперше підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон" (відео)У зазначених зразках штаму "Омікрон" не виявлено.

"За даними лікарів з різних країн світу, "Омікрон" спричинює легший перебіг коронавірусної хвороби, втім не факт, що новий штам буде здатен швидко витіснити такий реактивний варіант "Дельта"-штаму, як, наприклад, AY.122", – зауважили науковці.

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики проводять дослідження мутацій коронавірусу на замовлення Ради національної безпеки та оборони з лютого 2021 року.

Раніше стало відомо, що у Великій Британії знайшли нову версію штаму коронавірусу "Дельта" – її називають штам AY 4.2 або "Дельта плюс". Мутацію коронавірусу вважають ще заразнішою. Новий штам COVID-19 вже знайшли у Росії.

На початку жовтня очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко говорив, що в державі 95% всіх виявлених випадків зараження припадали на штам "Дельта".

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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