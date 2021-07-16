У червні 2021 року в Україні зафіксували 1 542 випадки туберкульоз. 309 випадків з яких - рецидиви.
Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України в Facebook, серед виявлених випадків туберкульозу:
- 1 231 новий випадок захворювання;
- 309 пацієнтів з рецидивом;
- 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 72 пацієнти, які почали повторне лікування після невдалого;
- 28 інших випадків;
- 2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.
Всього в червні 2021 року від туберкульозу лікувалися 1 777 осіб.
Симптоми туберкульозу можуть бути непомітними протягом багатьох місяців, тому люди часто звертаються за допомогою на пізніх стадіях. Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до подовження терміну лікування і виникнення ускладнень захворювання. Якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно і не боятися ускладнень.
Зазначимо, лікування туберкульозу в Україні безкоштовне, хворий отримує препарати за місцем лікування.
Нагадаємо, Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року. У 2020 році захворюваність на цю хворобу зменшилася на 30 %.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Україні тариф за лікування пацієнтів з туберкульозом зросте до 40 тисяч гривень - Нацслужба здоров'я
- НСЗУ опублікувала список лікарів, до яких українці можуть звернутися безкоштовно і без направлення
- В Україні смертність досягла піку за останні три роки: від чого помирають українці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram