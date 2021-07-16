Всього в червні 2021 року від туберкульозу лікувалися 1 777 українців.

У червні 2021 року в Україні зафіксували 1 542 випадки туберкульоз. 309 випадків з яких - рецидиви.

Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України в Facebook, серед виявлених випадків туберкульозу:

1 231 новий випадок захворювання;

309 пацієнтів з рецидивом;

27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

72 пацієнти, які почали повторне лікування після невдалого;

28 інших випадків;

2 пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

Всього в червні 2021 року від туберкульозу лікувалися 1 777 осіб.

Симптоми туберкульозу можуть бути непомітними протягом багатьох місяців, тому люди часто звертаються за допомогою на пізніх стадіях. Несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до подовження терміну лікування і виникнення ускладнень захворювання. Якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно і не боятися ускладнень.

Зазначимо, лікування туберкульозу в Україні безкоштовне, хворий отримує препарати за місцем лікування.

Нагадаємо, Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року. У 2020 році захворюваність на цю хворобу зменшилася на 30 %.

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Автор: Вікторія Гордієнко