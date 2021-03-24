Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу минулого року зменшилася на 30%.
Про це глава держави повідомив у Twitter.
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«COVID-19 – не привід забувати про інші хвороби. Сьогодні – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу», - зазначив Зеленський.
За словами президента, Україна підтримала намір ООН подолати епідемію недуги до 2030 року.
«В Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%», - додав Зеленський.
Туберкульоз в Україні: що відомо
- Як відомо, Україна приєдналася до Глобальної стратегії, ухваливши державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.
- З 2020 року передбачено зміни у фінансуванні протитуберкульозної медичної допомоги. Більшість цих послуг буде профінансовано з програми медичних гарантій, зокрема, амбулаторне лікування хворих на туберкульоз та стаціонарну допомогу (за умови показань для госпіталізації).
*** Туберкульоз – поширене й у багатьох випадках летальне інфекційне захворювання з хронічним перебігом і частою багатосистемністю уражень.
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