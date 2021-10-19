У відомстві наголосили, що понад 94% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

З 27 тис. 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 тис. 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

"За 11-17 жовтня щеплення отримали 762 352 людини. Усього станом на 18 жовтня принаймні однією дозою антиковідної вакцини щепилися 8 065 760 осіб, двома дозами – 6 573 564 особи", - зазначили в МОЗ.

Водночас наголошується, що дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США свідчать про те, що невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.

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На сторінці відомства у Facebook з'явилися моторошні фото з "ковідних" лікарень України. На знімках можна побачити умови, в яких перебувають лікарі й хворі, а також кадри з вивезенням з відділень померлих внаслідок коронавірусу.

Коронавірус в Україні: нова хвиля захворюваності

Минулої доби 193 тис. 069 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 109 тис. 667 людей, повністю імунізовані - 83 тис. 402.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 065 тис. 762 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 573 тис. 564. Загалом проведено 14 млн 635 тис. 480 щеплень.

Також за минулу добу в Україні було встановлено антирекорд зі смертності внаслідок коронавірусу - хвороба 18 жовтня забрала життя понад 500 українців. Загалом за добу підтвердили понад 15 тис. нових випадків.

Автори: Юрій Годован, Леся Лещенко