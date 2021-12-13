Наразі в "помаранчевій" зоні три області.

На сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають 12 регіонів України, зокрема, столиця.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Читайте такожУ ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" та "Дельта": який небезпечнішийПоказникам "жовтої" зони станом на 12 грудня відповідають Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

У 10 областях - Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській - тримаються показники "червоної" зони. У всіх регіонах зависокий коефіцієнт виявлення випадків інфікування, у Запорізькій області також підвищений рівень госпіталізації.

Донецька, Одеська та Закарпатська - в "помаранчевій" зоні. Днем раніше Одеська область була в "жовтій" зоні. Станом на неділю там фіксують зависокий коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Нагадаємо, що дані МОЗ щодо зонування беруться до уваги під час ухвалення урядовою комісією рішення щодо встановлення рівня епіднебезпеки в тому чи іншому регіоні і впровадження відповідних карантинних обмежень.

Карантин в Україні

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, ухвалені урядом минулого тижня.

"Торкнуться вони, в першу чергу, невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о", - зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських місць можна буде використовувати й негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання.

"Таким чином, на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - підсумував представник уряду.

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Автор: Анастасія Печенюк