З 6 грудня вступають в дію оновлені правила карантину.

В Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень в громадських місцях та у транспорті.

Про це повідомили у прес-службі Київської ОДА.

"Ми змушені посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані потребою зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", – підкреслив голова ОДА Василь Володін.

Нагадується, що з 6 грудня вступають в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

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Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що з 6 грудня в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Автор: Світлана Закелова