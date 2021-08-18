Усі постраждалі проживали та харчувалися у спортивно-оздоровчому комплексі в місті Хирів.

У Самбірському районі Львівської області сталося масове отруєння – у лікарню госпіталізували 17 людей.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Зазначається, що 17 серпня близько 22:30 від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення Самбірської лікарні шістьох пацієнтів у віці 13-15 років. Усі вони – жителі міста Кривий Ріг.

У всіх дітей були ознаки харчового отруєння – підвищена температура, блювота, пронос. Медики поставили їм діагноз "харчова токсикоінфекція" та розцінили їхній стан як середньої важкості.

Читайте також11 людей потрапили з отруєнням до лікарень після весілля в Івано-Франківській області (відео)Відомо, що усі вони 17 серпня харчувались у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace, який знаходиться у місті Хирів Самбірського району.

А вже станом на 06:00 18 серпня в інфекційне відділення Самбірської ЦРЛ госпіталізували 17 людей.

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Автор: Мирослава Бзікадзе