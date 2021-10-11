Щеплюватимуть усіх віком до 5 років.

У Рівненській області розпочалася масова вакцинація проти поліомієліту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щеплюватимуть дітей віком до 5 років. Вакцинувати мають як повністю нещеплених, так і тих, хто вже має щеплення.

Почали вакцинацію із села Велика Омеляна, де стався спалах: охопити місцевих сільських дітей планують за два тижні. Наступні три місяці щеплюватимуть дітей в усій області.

"Упродовж 14 днів ми маємо максимально охопити населення до 5 років щепленнями. Не менше 95% від загальної кількості. Це дуже небезпечна інфекція, і жодних відмов не можна зараз допускати", - розповів в.о. генерального директора Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.

У селі, де стався спалах, на аналізи також взяли воду та стоки, адже через них теж можна заразитися.

Спалах поліомієліту в родині на Рівненщині

На початку жовтня в Україні підтвердили випадок паралічу в 1,5-річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовлялися від щеплень через релігійні переконання.

Згодом стало відомо, що в родині захворіло ще шестеро дітей.

Влада повідомила, що в регіоні нещеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть у навчальні заклади.

Що таке поліомієліт?

Поліомієліт - це гостре заразне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і може призвести до паралічу. Поліовірус передається через повітря, немиті руки та харчові продукти, а також побутовим шляхом. Більшість хворих - діти віком до 5 років.

Проти поліомієліту розроблено ефективну вакцину, яку вводять дитині в перший рік життя. Існує два види вакцин: з ослабленим і з мертвим вірусом. Завдяки вакцинації поліомієліт практично не зустрічається в розвинених країнах.

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Автор: Катерина Комолова