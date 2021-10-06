Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок.

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5-річної дитини з Рівненської області.

Як поінформували в Міністерстві охорони здоров’я, хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2).

У МОЗ зазначили, що батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

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"Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Система охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду одразу спрацювала за протоколом та міжнародними стандартами: випадок зареєстрували як підозру на поліо — гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин. В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного Центру громадського здоров’я МОЗ України, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вони здійснюються першочергові роботи з реагування на епідзагрозу: пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи тощо", - деталізували в міністерстві.

***Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Симптоми: в більшості випадків хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з’являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби становить 2–35 діб, частіше 7–14 діб.

Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Варто зазначити, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.

Всі вони несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта.

З листопаду 2020 року продовжується спалах поліомієліту в Таджикистані, наразі проводяться додаткові тури імунізації всього дитячого населення. Продовжує реєструватися циркуляція дикого вірусу поліомієліту в Афганістані та Пакистані.

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Автор: Леся Лещенко