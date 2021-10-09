У зв’язку з виявленням випадків захворювання з 11 по 22 жовтня на Рівненщині лікарі проведуть невідкладний тур вакцинації дітей до 5 років включно.

У Рівненській області нещеплених від поліомієліту дітей не допускатимуть у навчальні заклади.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з виявленням випадків поліомієліту в регіоні, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з рішенням комісії, з 11 по 22 жовтня лікарі проведуть невідкладний "нульовий" тур вакцинації дітей до 5 років включно на території області. Наступні три раунди імунізації триватимуть впродовж 90 днів, вакцинацією планують охопити усіх дітей до 5 років у Рівненській області.

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Дітей щепитимуть незалежно від раніше проведеної вакцинації.

Крім того, невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші формами навчання.

Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, рівень імунізації дітей від поліомієліту в Україні є недостатнім, адже лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення в 2021 році.

"Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це, як спалах, і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані", – додав Кузін.

В МОЗ також зазначили, що низький рівень вакцинації дітей від поліомієліту спостерігається в таких областях: у Херсонській- 40,7 %, в Івано-Франківській — 42,2 %, Закарпатській — 43,1 %, Запорізькій — 46,2 %, Харківській — 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській — по 48,5 %, у Рівненській — 48,9 %.

При цьому у міністерстві наголосили, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин від поліомієліту, які закуплені за кошти державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.

Довідка УНІАН. Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка уражає нервову систему. Кожен із двохсот, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Перші симптоми хвороби - лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше уражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

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Автор: Ганна Нагорна