Понад 5 мільйонів громадян уже щеплені принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.

Станом на ранок 21 серпня в Україні підтвердили ще 1 732 нові випадки інфікування коронавірусом. З них – 104 дитини й 32 медики.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Telegram.

У п’ятницю з ускладненнями від вірусу госпіталізували 616 громадян; 38 хворих, на жаль, померли. Водночас 763 вдалось одужати.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 273 558 людей. З них одужали 2 200 763, померли 53 432.

Читайте такожУ Києві відкрито запис на щеплення другою дозою вакцини ModernaЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Вакцинація в Україні

Вже понад 5 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. 147 118 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 20 серпня 2021 року

Одну дозу отримали 60 970 людей, повністю імунізовані - 86 148 людей.

Протягом доби працювали 957 мобільних бригад, 2 732 пункти щеплення і 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 032 720 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 066 426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 099 146 щеплень.

Автор: Яна Ставська