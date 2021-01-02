За 1 січня 2021 року у столиці народилися 17 хлопчиків та 25 дівчаток.

У перший день нового року, 1 січня, у Києві народилося 42 дитини.

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Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

"За 1 січня 2021 року в Києві народилося 42 дитини, з них 17 хлопчиків та 25 дівчаток", — сказала Вишневська.

Зазначимо, за 1 січня 2020 року в Києві народилося 59 дітей.

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Автор: УНІАН