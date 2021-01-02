За 1 січня 2021 року в Києві народилося 42 дитини / фото depositphotos.com
У перший день нового року, 1 січня, у Києві народилося 42 дитини.
Читайте такожВ Дніпрі хвора на COVID-19 жінка народила двійню (відео)
Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
"За 1 січня 2021 року в Києві народилося 42 дитини, з них 17 хлопчиків та 25 дівчаток", — сказала Вишневська.
Зазначимо, за 1 січня 2020 року в Києві народилося 59 дітей.
Інші новини на тему
- Скандал з немовлятами: Кулеба вважає, що сурогатне материнство має бути заборонено (фоторепортаж)
- Населення України у 2020 році відчутно скоротилося: дані Держстату
- Яник і Шанель: названо рідкісні імена, які українці давали дітям у 2020 році
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram