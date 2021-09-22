З 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Найближчим часом деякі регіони України можуть перейти в "червону" зону епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Темпи розповсюдження коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону. У цих регіонах бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі мають "зелені" ковід-сертифікати", - сказав очільник уряду.

Читайте такожЕпідеміологи прогнозують пік захворюваності на грип в Україні у жовтні-листопадіЯк повідомляв УНІАН, учора, 22 вересня, за результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів країни.

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

У разі введення "червоного" рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

За умови наявності в особи, яка перетинає кордон України, "жовтого" чи "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Автор: Леся Лещенко