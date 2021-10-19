На Прикарпатті ліжка з киснем завантажені на понад 67%, зазначив головний санітарний лікар регіону.

Івано-Франківська область наближається до "червоної" зони епіднебезпеки поширення коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, про це на селекторній нараді заявив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

"За минулу добу завантаженість ліжок з киснем на Прикарпатті становила 67,1%. Така статистика чітко вказує на те, що область рухається до "червоної" зони карантинних обмежень", – розповів він.

За словами Савчука, в області спостерігається стабільне зростання рівня захворюваності на COVID-19 протягом останніх 11 тижнів. Зокрема, за минулу добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано в Івано-Франківському районі – 111.

Головний санлікар додав, що також у регіоні суттєво збільшилась кількість летальних випадків.

Читайте такожКиєву загрожує "червона" зона – Радуцький"Маємо сумну статистику – 12 летальних випадків за попередню добу. Переважно летальні випадки фіксуються серед людей, яким за 60 років", – підкреслив Савчук.

Також, за його інформацією, в області почастішали випадки інфікування COVID-19 серед дітей переважно шкільного віку.

Так, від початку пандемії на COVID-19 захворіло 3981 дітей, з них – 12 підтверджених випадків протягом останньої доби.

Нагадаємо, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлений на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Світлана Макринська