У МОЗ попередили, що основна недуга влітку - це гострі кишкові інфекції. За 5 місяців 2021 року в Україні вже зареєстрували 12,5 тисяч випадків таких інфекцій та 30 групових спалахів, у результаті яких захворіло 263 людини

Сезон відпусток у розпалі і щодня все більше країн відкривають свої кордони для туристів. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у подорожі. Проте не варто забувати, що окрім COVID-19 існує безліч інших небезпечних хвороб, про які треба пам'ятати, збираючись на відпочинок.

Керівник відділу статистики та аналізу Центру громадського здоров’я Катерина Матюшкіна розповіла, які хвороби можуть загрожувати здоров’ю й життю мандрівників, крім коронавірусу, повідомляє прес-служба ЦГЗ.

Харчові отруєння та гострі кишкові інфекції

Матюшкіна заявила, що основна недуга влітку - це гострі кишкові інфекції.

За її словами, за 5 місяців 2021 року в Україні вже зареєстрували 12,5 тисяч випадків таких інфекцій та 30 групових спалахів, у результаті яких захворіло 263 людини, зокрема 237 дітей. З них 14 спалахів встановленої та невстановленої етіології, 10 спалахів ротавірусного ентериту, 5 спалахів сальмонельозу та один спалах вірусного гепатиту A. В останньому випадку постраждали 17 людей, зокрема 16 дітей (багатодітна родина з Одещини, які повернулися з тривалого відпочинку в Єгипті).

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Матюшкіна зазначила, що переважали спалахи в дитячих дошкільних закладах (63%) та школах (13%), решта спалахів сталися в побуті, оздоровчих закладах та ймовірно були пов’язані із закладами громадського харчування. Зокрема, цьогоріч уже зареєстрували два спалахи інфекцій у дитячих оздоровчих таборах в Одеській і Миколаївській областях.

"Слід пам’ятати, що дітей потрібно навчати правил особистої гігієни перед виправлянням на відпочинок", — сказала експертка.

За її словами, іншою проблемою є ботулізм. За 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 43 випадки ботулізму, серед захворілих 1 дитина. Шестеро дорослих померли. Імовірними харчовими продуктами, які призвели до захворювання, були в’ялена й солена прісноводна та морська риба (40%), м’ясні, рибні, овочеві, грибні консерви, інші м’ясні вироби. Від отруєння грибами постраждали 35 людей, зокрема 12 дітей. Троє постраждалих, зокрема дві дитини, померли.

Правила харчування під час подорожей

Матюшкіна нагадала, що туристам слід не забувати про безпеку харчових продуктів. Особливо при подорожах у глиб країни або сільську місцевість.

"Бажано уникати вуличної їжі, не вживати сиру й мало термічно оброблену їжу, дбати про особисту гігієну, часто мити руки, мити всі овочі й фрукти, уникати екзотичних страв, у якості яких ви не впевнені", — порадила вона.

Експертка підкреслила, що у будь-якій країні важливо дотримуватися правил особистої гігієни, вживати лише безпечну воду. Мити руки, посуд, сирі овочі та фрукти також необхідно безпечною водою. Крім того, важливо мати медичне страхування та звертатися по медичну допомогу в разі погіршення самопочуття.

Укуси кліщів

Матюшкіна розповіла, що кліщовий бореліоз або хвороба Лайма — одна з кліщових інфекцій, яка найчастіше трапляється в Україні. Зокрема, у 2020 році зареєстрували 2745 хворих на бореліоз, за 5 місяців 2021 року — 234 хворих (проти 446 за аналогічний період минулого року). Крім того, у 2020 році було зареєстровано 2 випадки кліщового вірусного енцефаліту.

Вона розповіла, що під час перебування на території, де може присмоктатися кліщ (а це будь-яка територія, де є трави та кущі), необхідно надягати світлий закритий одяг, бажано закривати тіло повністю, заправити штани в шкарпетки, не виходити за межі стежки в траву обабіч. Можна скористатися спеціальним репелентом, який відлякує кліщів. Також за можливості кожні дві години варто проводити огляд одягу та тіла. Особливу увагу треба звернути на місця гумки шкарпеток і білизни, підколінної впадини, лінії волосяної частини голови, за вухами. Після повернення необхідно прийняти душ, одяг одразу ретельно випрати або пропрасувати. Перевірте на наявність кліщів домашніх тварин, якщо брали їх на прогулянку.

У разі, якщо кліщ усе ж присмоктався, то після його видалення необхідно слідкувати за місцем укусу та звернутися до лікаря за порадами з профілактичного лікування. Якщо в місці укусу з’являється кільцеподібна еритема (почервоніння з просвітленням у центрі), це може бути симптомом бореліозу або хвороби Лайма. Необхідно пройти лабораторне тестування та приймати специфічне лікування, відповідно до призначення лікаря, додала експертка.

Як уберегтися від екзотичних хвороб

Матюшкіна повідомила, що найпоширеніші випадки завізних захворювань в Україні — це малярія, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, денге, Західного Нілу) та холера.

"Об’єднує всі ці захворювання те, що вони передаються через укуси комах. Основна профілактика однакова — використовувати репеленти, засітчувати вікна в приміщеннях, захищати тіло, не виходити в години найбільшої активності комах — вранці та в сутінках", — порадила експертка.

За її словами, проти холери та інших кишкових інфекцій допоможе споживання безпечної води та харчових продуктів. Також варто пам’ятати й про безпечність води для побутових потреб і гігієнічних процедур — миття посуду, прання, миття фруктів і овочів тощо.

"Використовуйте бутильовану, кип’ячену або відстояну воду. Не радимо купатися у відкритих прісних водоймах, особливо в сільській місцевості, які не мають для цього дозволу", - додала Матюшкіна.

Як уникнути малярії

Експертка розповіла, що щороку в Україні реєструють до 40–50 завезених випадків малярії. До 10% пацієнтів помирають. Водночас профілактика малярії передбачає два шляхи — профілактика укусів комарами та хіміопрофілактика протималярійними препаратами.

Матюшкіна зазначила, що малярія поширена в країнах Африки, Південної Америки, Азії та Океанії. Перед подорожами та тривалими відрядженнями у ці регіони необхідно звернутися до сімейного лікаря, який призначить курс хімієпрофілактики. Профілактичне лікування необхідно приймати до виїзду, увесь час перебування в ендемічній країні та після повернення. Кратність прийому залежить від препарату. Вагітним жінкам у ЦГЗ порадили уникати подорожей до ендемічних країн.

Крім хіміопрофілактики також необхідно захищатися від укусів комарів: носити закритий одяг, обробляти одяг і відкриті ділянки тіла репелентами, уникати перебування на відкритому повітрі у вранішні та сутінкові години, коли комарі найактивніші. Слід спати у приміщеннях із засітченими вікнами або мати захисний полог над ліжком. Сітки також можуть оброблятися спеціальними репелентами.

Матюшкіна сказала, що після повернення в Україну за перших симптомів хвороби (озноб, лихоманка, прояви ГРВІ чи діареї) при зверненні по медичну допомогу необхідно відразу повідомляти лікареві, коли й у якій країні ви перебували й чи приймали хіміопрофілактику. Діагностується малярія шляхом мікроскопії препаратів крові. Лікування проводять специфічними протималярійними препаратами. Самолікування категорично заборонено, оскільки навіть при правильному лікуванні, але пізньому зверненні, кожен десятий в Україні помирає.

Вакцинація для мандрівників

У ЦГЗ наголосили, що будь-які щеплення варто робити заздалегідь, адже імунітет формується в людини через певний час після щеплення.

У разі подорожей у країни, де поширена Жовта лихоманка (країни Південної Америки та Африки), обов’язково потрібно отримати щеплення та міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке видається через десять днів після щеплення. Проти гепатиту A рекомендується отримати 2 дози з інтервалом у 6 місяців. Перед подорожами необхідно отримати хоча б одну дозу. Вакцинація дітям дозволена з 1 року життя.

Під час подорожей у країни, у яких поширеність гепатиту B вище 2% (переважно країни Азії та Африки), рекомендується отримати серію із 3 щеплень проти гепатиту B, якщо не робили їх раніше.

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Автор: Вікторія Гордієнко