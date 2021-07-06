У МОЗ наголосили, залежно від того, до якої групи ризику належить людина, їй доступна та чи інша вакцина. Втім ближче до осені в Україні буде розширено перелік вакцин.

Українцям варто вакцинуватися проти коронавірусу тими вакцинами, які є в наявності, і якнайшвидше, щоб до початку епідемічного сезону в людини встиг сформуватися адекватний імунітет.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Я б радив вакцинуватися зараз. Ми входимо в осінній період. Він є складним. Ми будемо стикатися зі звичайними ГРВІ, грипом, парагрипом та іншими вірусами, а також з коронавірусною хворобою. Тому раджу вакцинуватися зараз, щоб у кожної людини був максимум часу на формування адекватного власного імунітету. І вакцинуватися тією вакциною, яка доступна зараз", - сказав Кузін.

Він додав, що залежно від того, до якої групи ризику належить людина, їй доступна та чи інша вакцина. Втім ближче до осені в Україні буде розширено перелік вакцин.

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"Але до цього часу ризик інфікуватися є набагато страшнішим, ніж час очікування кращої, на думку пацієнта, вакцини. Якщо це принципова позиція, краще звернутися до свого сімейного лікаря або до експертів за роз’ясненням щодо різниці між цими вакцинами. Як на мене, вони всі ефективні, безпечні і показують науково доведену ефективність", - наголосив Кузін.

Головний державний санітарний лікар нагадав, що на сьогодні в Україні вакцинація від COVID-19 проводиться на кількох платформах - мобільними бригадами, в пунктах щеплень, в центрах щеплень у великих містах. Також розпочалася вакцинація організованих колективів, яку здійснюватимуть мобільні бригади. Наразі, за словами держсанлікаря, відповідних звернень про вакцинацію колективів вже 350.

Нагадаємо, з початку кампанії з вакцинації в Україні проведено 2 998 614 щеплень. Вакциновано – 2 100 540 осіб, з них отримали першу дозу – 2 100 538 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 898 076 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко