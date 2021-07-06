У МОЗ оцінили, скільки ще буде тривати пандемія коронавірусу в Україні. У відомстві стверджують, що COVID-19 буде з нами ще принаймні півтора роки.
Як розказав в інтерв'ю ТСН.ua головний санітарний лікар України Ігор Кузін, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.
"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше", - заявив Кузін.
Він вважає, що українці не розпрощаються з вірусом до кінця 2022 року.
Читайте такожУ МОЗ розповіли, коли українці зможуть зняти маски
"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - повідомив він.
Нагадаємо, Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID.
Тим часом в ВООЗ заявили, що ситуація з COVID в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні".
Коронавірус в Україні: що відомо
- МОЗ: масштабне поширення "індійського штаму" COVID в Україні – лише питання часу
- В Україні “осіння” хвиля COVID-19 потенційно може спричинити на 30-40% більше інфікувань - МОЗ
- Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 500 нових інфікованих, одужало вдвічі більше
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram