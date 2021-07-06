У МОЗ наголосили, що українцям вже треба звикнути і до масок, і до соціальної дистанції, і до частішого миття рук.

У МОЗ оцінили, скільки ще буде тривати пандемія коронавірусу в Україні. У відомстві стверджують, що COVID-19 буде з нами ще принаймні півтора роки.

Як розказав в інтерв'ю ТСН.ua головний санітарний лікар України Ігор Кузін, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.

"Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше", - заявив Кузін.

Він вважає, що українці не розпрощаються з вірусом до кінця 2022 року.

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"І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам", - повідомив він.

Нагадаємо, Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID.

Тим часом в ВООЗ заявили, що ситуація з COVID в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні".

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко