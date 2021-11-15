Проте госпіталізації з COVID-19 все ще продовжуються.

У Мелітополі Запорізької області за минулу добу 14 листопада не виявили жодного випадку зараження коронавірусом.

За даними міської ради, у місті протягом 24 годин COVID-19 не інфікувалася жодна людина. Днем раніше нових випадків хвороби було 50.

Проте госпіталізації продовжуються - до лікарень потрапили 195 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів.

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Загалом за час пандемії у Мелітополі підтвердили 13 287 випадків коронавірусу, серед них – 543 дитини.

Наразі на амбулаторному лікуванні перебувають 1 487 містян, з них 18 дітей.

Нагадаємо, незначне покращення ситуації з коронавірусом спостерігається і загалом по всій Україні. За останню добу виявили 10 802 нових хворих - це небагато у порівнянні з попередніми показниками, коли добовий приріст сягав близько 27 тисяч інфікованих.

Загалом у країні виявили 3 228 441 випадок коронавірусу. За час пандемії вірус забрав життя 77 147 людей. Одужали загалом 2 642 459 осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко