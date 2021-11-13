Понад 12 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 у п’ятницю.

Станом на ранок суботи, 13 листопада, в Україні підтвердили ще 23 572 нові випадки інфікування коронавірусом. З них дітей – 1 622, медпрацівників – 436.

Про це інформує МОЗ у Telegram.

З ускладненнями COVID-19 в лікарні госпіталізували 4 564 хворих. У п’ятницю від коронавірусу померли 695 людей, а 25 415 одужали.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 203 149 людей, з них 2 620 094 одужали, а 76 302 померли.

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У столиці минулої доби виявлено понад 1,8 тис. хворих на COVID-19, померли 53 особи. Про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вчора у місті підтвердили 1 тис. 839 випадків захворювання, 53 людини померли.

Захворіли минулої доби: 1 тис. жінок віком від 18 до 93 років та 722 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 75 дівчаток від 26 днів до 17 років і 42 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 31 жінка від 53 до 87 років, 22 чоловіки від 36 до 89 років.

До лікарень госпіталізували 147 хворих та 278 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулої доби 843 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 451, у Дніпровському — 299 та в Дарницькому районі — 270 випадків.

Загалом з початку пандемії у Києві зареєстровано 278 тис. 411 випадків захворювання, померли 6 тис. 824 хворих, одужали 239 тис. 222.

Вакцинація в Україні

Понад 12 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 у п’ятницю, 12 листопада.

299 854 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовані - 164 127 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 121 804 людини, з них отримали одну дозу – 12 121 802 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 708 263 щеплення.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Вікторія Токарєва, Віолетта Орлова