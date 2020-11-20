Лікарня, про яку згадувала волонтерка, має значне забезпечення кисневими концентраторами.

Волонтерка Дана Ярова зізналася, що не перевіряла інформацію про інфікованого COVID-19 пацієнта, який помер, віддавши свій кисень сину у лікарні під Києвом.

Про це вона написала у Facebook.

Ярова зауважила, що історію їй переповіла дружина загиблого, проте на прохання надати докази жінка відмовилась. І пригрозила судом, якщо волонтерка згадає у дописі її прізвище.

«Я визнаю, що на моєму пережитому ковіді і тому, що я бачила в лікарнях та реанімаціях за півтора місяця своєї хвороби, помноженому на постійних розмовах з київськими волонтерами й постійному пошуку кисневих концентраторів, помноженому на риданні у слухавці жінки, котра поховала свого чоловіка, я опинилася у пастці власних емоцій й емпатії та повірила людині, не перевірила інформацію», – написала Ярова.

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Що кажуть у Білій Церкві

За словами лікарів, медичний заклад, про який раніше згадувала у своїй історії Ярова, має значне забезпечення кисневими концентраторами. Наразі 120 ліжок там під’єднані до кисню.

Про саму трагедію медики не знають, проте зауважують, що в одній з палат справді лежали родичі. Проте батька вже виписали, а син знаходиться на реабілітації і теж готовий до виписки. Важкі хворі там перебувають на постійному забезпеченні киснем.

«Біля кожного ліжка стоїть апарат, який дає кисень на маску. Мене тільки поклали – одразу прийшла медсестра, принесла маску. Це моя індивідуальна маска. Вмикаю, коли треба подихати, дивлюся на сатурацію. І ми самі включали собі й дихали» – пояснила у коментарі Телебаченні Білої Церкви пацієнтка, що лежала в одній палаті з сином і батьком.

Тамтешні волонтери теж заперечують озвучену Яровою інформацію.

«Не знаю, навіщо той пост був потрібен, для чого ця неправдива інформація, яку там виклали. Хочеться думати, що це все ж таки помилково. У нас в Білій Церкві – мільйони проблем у лікарнях (побутових, з медикаментами), але точно не проблеми з киснем» – волонтер Юрій Москаленко.

Що трапилося

18 листопада у Facebook Дана Ярова повідомила про нібито смерть інфікованого COVID-19 пацієнта в одній з районних лікарень на Київщині.

Тоді жінка писала, що чоловік помер, бо пожертвував свої «15 хвилин кисню» власному сину. Також волонтерка згадала про нібито введені адміністрацією медзакладу обмеження на подачу хворим кисню.

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що керівництво лікарні повністю спростувало оприлюднену інформацію.

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Автор: Яна Ставська