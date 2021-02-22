Лікарі провели складну операцію новонародженому \ \ facebook.com/headneckrudnev/
У Дніпрі лікарям вдалося врятувати немовля, яке народилося з пухлиною прямо в роті.
Читайте такожУ Львові жінці видалили 30-кілограмову пухлинуПро це повідомили у відділенні хірургії захворювань голови та шиї — МЦ ім. професора М.Ф. Руднєва.
"Дитина, вік менше доби, народилася з новоутворенням ротової порожнини, наявність якого призводила до порушення нормальної життєдіяльності", - йдеться в повідомленні.
Через кілька днів новонароджений був виписаний додому.
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