Дитину вже виписали додому .

У Дніпрі лікарям вдалося врятувати немовля, яке народилося з пухлиною прямо в роті.

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"Дитина, вік менше доби, народилася з новоутворенням ротової порожнини, наявність якого призводила до порушення нормальної життєдіяльності", - йдеться в повідомленні.

Через кілька днів новонароджений був виписаний додому.

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Автор: Ірина Погоріла