У Моршині проживає 4239 людей. Наразі для жителів міста виділено 2400 доз китайської вакцини CoronaVac.

На Львівщині у курортному містечку Моршин планують провести масову вакцинацію населення від COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, експеримент, який проводитиметься в рамках пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я, стартує сьогодні, 16 квітня.

Зазначається, що у Моршині проживає 4239 людей.

Читайте такожВ Україну надійшла перша партія вакцини Pfizer (фото)Як поінформували в ОДА, вакцинація більшості населення міста повинна дозволити створити максимально безпечні умови для людей, які прибувають в Моршин для оздоровлення.

«Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей. За ініціативою міського голови Руслана Ільницького, Моршинська міська рада звернулася до уряду з пропозицією запустити пілотний проект з проведення позапланової колективної вакцинації від коронавірусу жителів і працівників санаторно-курортних закладів. Працівники Моршинської міської ради та КНП «Моршинська міська лікарня» проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на COVID-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку», - розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

За словами заступника директора Львівського обласного лабораторного центру з епідеміологічних питань Олега Когута, у першій партії вакцини CoronaVac, яка надійшла для Львівщини, 2400 доз виділено для жителів Моршина.

Запис на вакцинацію усіх охочих проводиться через сімейних лікарів та на сайтах і Facebook-сторінках Моршинської міської ради та КНП «Моршинська міська лікарня». Вже зголосилися зробити щеплення працівники заводу мінеральних вод, лікарень, санаторіїв, готелів, комунальних підприємств, дитсадка «Сонечко», ліцею, школи мистецтв тощо.

Вакцинуватимуть дві бригади медиків міської лікарні та виїзна мобільна бригада Стрийської центральної районної лікарні.

У Департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА зазначають, що реалізація цього пілотного проекту дасть можливість вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення від імунокерованих інфекцій в окремо взятому населеному пункті, а для жителів Моршина – позачергово зробити щеплення від небезпечної хвороби.

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Автор: Мирослава Бзікадзе