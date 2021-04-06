За словами Геращенка, підписання документа допоможе впровадженню з медзакладах передового досвіду, в тому числі, для лікування дітей поліцейських, нацгвардійців, рятувальників та працівників, які постраждали в період проведення АТО.

Міністерство внутрішніх справ України підписало меморандум про співробітництво з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» МОЗ України.

Про це повідомляється на сайті МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

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У заході взяли участь директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації МВС України Анатолій Смик, начальник державної установи «Головний Медичний центр МВС України» Василь Коробка та генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір.

«У разі екстреної необхідності з боку МВС надаватиметься допомога в організації санітарної авіації. Також поліцейські, рятувальники та нацгвардійці у добровільному порядку стануть донорами крові для маленьких пацієнтів», - зазначив Геращенко.

Крім того, співробітництво включає обмін інформацією щодо методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, а також проведення спільних консультацій.

За словами Геращенка, підписання меморандуму допоможе налагодити співробітництво між закладами охорони здоров’я МВС та НДСЛ «Охматдит» щодо впровадження передового досвіду та міжнародних стандартів лікування. У тому числі - для лікування дітей поліцейських, нацгвардійців, рятувальників та працівників, які постраждали в період проведення антитерористичної операції.

Меморандум набирає чинності з 5 квітня та діятиме до 31 грудня 2025 року.

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Автор: Інна Андаліцька