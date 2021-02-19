Кисневі концентратори є надзвичайно важливими для пацієнтів із коронавірусом.

Прикарпаття продовжує бити антирекорди за кількістю захворюваності на коронавірусні інфекції - за добу на Івано-Франківщині захворіло майже 800 людей. Попри те, що пандемія вирує вже рік, хворим катастрофічно не вистачає вільних місць та медичного обладнання.

Проблему частково вдається вирішувати, за рахунок допомоги місцевих благодійників, передає ТСН.

"Ми привезли 40 кисневих концентраторів, які протягом кількох наступних днів з’являться в лікарнях Івано-Франківщини", - говорить один із благодійників, депутат Івано-Франківської облради від партії "За Майбутнє" Олександр Шевченко.

Усі ці апарати закуплені Благодійним Фондом Ігоря Палиці "Тільки разом".

"З початку пандемії Благодійний Фонд виділив на боротьбу з коронавірусом понад 13 млн гривень. Це і закупівля апаратів ШВЛ, і систем подачі кисню, і засобів захисту для лікарів", - наголосив Шевченко.

"Ці концентратори надзвичайно актуальні, адже найважливішою для наших пацієнтів з ковідом є оксигенотерапія. А та киснева терапія, яка є в наших закладах, не спроможна надавати адекватну допомогу. Ми зможемо розмістити апарати там, де немає рідкого кисню. Це і в перинатальному центрі, і в палатах, де не встигли провести кисень. Тому щиро дякуємо, бо це дійсно величезний подарунок для пацієнтів", - заявив головний лікар міської клінічної лікарні №1 Тарас Василик.

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Автор: УНІАН