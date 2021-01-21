В Україні щороку від онкозахворювань помирає до 80 тис. осіб.

Міністерство охорони здоров'я розробило національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.

Читайте такожУ МОЗ розповіли скільки людей в Україні страждають на онкозахворюванняПро це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, під час розробки стратегії експерти робочої групи врахували той факт, що "вона повинна опиратися на докази та бути реалістичною, враховуючи наявні ресурси нашої країни".

"Були враховані рекомендації місії ВООЗ, а також МАГАТЕ. Для створення стратегії також були залучені пацієнтські організації. Окремими цілями стратегії є реабілітація та паліативна допомога. Важливо дбати не лише про лікування, а і про якість життя наших пацієнтів", - сказав міністр.

За його словами, реалізувати стратегію планують протягом 2021-2030 років.

Степанов розповів, що стратегія вже розроблена та найближчим часом буде оприлюднена на сайті МОЗ для громадського обговорення, а потім буде винесена на розгляд уряду.

"Вже у нас готовий під цю стратегію план", - додав він.

Онкозахворювання в Україні

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Автор: Леся Лещенко