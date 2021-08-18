У Львівській області поліція розслідує обставини отруєння 17 дітей-спортсменів з Кривого Рогу.
Правоохоронці дізналися про отруєння дітей у вівторок, 17 серпня, повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
За інформацією правоохоронців, 17 серпня до Самбірського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з місцевих лікарень з симптомами харчового отруєння були госпіталізовані сімнадцять осіб віком від 8 до 13 років.
Попередній діагноз пацієнтів – "харчова токсикоінфекція", медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
"Попередньо встановлено, що гості Львівщини – юні спортсмени з міста Кривий Ріг – могли отруїтись в їдальні одного зі спортивно-оздоровчих комплексів у Самбірському районі, в якому проживали", – йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Карпатах терміново евакуювали п'ятьох дітей: троє в лікарніЗа даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.
Раніше стало відомо, що у Львівській області з отруєнням госпіталізували 17 дітей, які харчувались у спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace", розташованому у місті Хирів Самбірського району.