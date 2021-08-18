У Львівській області отруїлися діти віком від 8 до 13 років.

У Львівській області поліція розслідує обставини отруєння 17 дітей-спортсменів з Кривого Рогу.

Правоохоронці дізналися про отруєння дітей у вівторок, 17 серпня, повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За інформацією правоохоронців, 17 серпня до Самбірського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одну з місцевих лікарень з симптомами харчового отруєння були госпіталізовані сімнадцять осіб віком від 8 до 13 років.

Попередній діагноз пацієнтів – "харчова токсикоінфекція", медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

"Попередньо встановлено, що гості Львівщини – юні спортсмени з міста Кривий Ріг – могли отруїтись в їдальні одного зі спортивно-оздоровчих комплексів у Самбірському районі, в якому проживали", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Карпатах терміново евакуювали п'ятьох дітей: троє в лікарніЗа даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Раніше стало відомо, що у Львівській області з отруєнням госпіталізували 17 дітей, які харчувались у спортивно-оздоровчому комплексі "Layar Palace", розташованому у місті Хирів Самбірського району.

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Автор: Світлана Макринська