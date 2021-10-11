Реанімація коронавірусного відділення обласної лікарні ім. Мечникова переповнена.

У Дніпрі реанімація ковід-відділення обласної лікарні ім. Мечникова переповнена – пацієнтів змушені розміщувати у коридорі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив головний лікар медичного закладу Сергій Риженко.

"Сьогодні ми приймаємо дуже тяжких пацієнтів з усієї області. На жаль, ковід-відділення старого хірургічного корпусу, яке розраховане на 130 ліжок, переповнене. В реанімації – 28 вкрай тяжких пацієнтів, 5 пацієнтів наразі розміщені в коридорі. Ми надаємо їм необхідну допомогу за стандартами лікування COVID-19. Кожна людина повинна перебувати в нормальних людських умовах, але ми не можемо більше розширити реанімацію, яка спочатку була розрахована на 12 ліжок, потім на 18, а зараз тут близько 30 пацієнтів", - зазначив Риженко.

Читайте такожУсі падають з ніг: інфекціоніст показав відео з ковідної лікарні ДніпраЗа словами головлікаря, найважча пора ще попереду. Тому разом з Дніпропетровською обласною радою ухвалене рішення про відкриття додаткового ковідного відділення на 70 місць аби розвантажити основне відділення лікарні. Тут 2-х та 4-місні палати, кожне ліжко оснащене кисневими концентраторами та всім необхідними.

Риженко також наголосив, що вік госпіталізованих під час нової хвилі захворювання значно помолодшав. Це люди 1982, 1985, 1992 років народження, які не вакциновані.

За минулу добу в Дніпропетровській області підтверджено 765 нових випадків COVID-19.

За статистикою обласного департаменту охорони здоров’я, в регіоні сьогодні кількість госпіталізацій та коефіцієнт виявлення інфікованих перевищили норму. Якщо така ситуація триматиметься ще три дні, то Дніпропетровська область перейде у "червону зону" карантину.

"Нині показники вже перевищили весняну статистику. Багатьох доставляють до лікарень з серйозними ускладненнями. 90% госпіталізованих не вакциновані", - зазначили у департаменті.

Як вже повідомляв УНІАН, через зростання кількості захворілих на коронавірус вже декілька областей України повернулися до "жовтої" зони, зокрема Одещина посилила карантин.

Автор: Раїса Юргель