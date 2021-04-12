Також суттєво зросла кількість хворих з коронавірусом, підключених до джерел кисню, до апаратів ШВЛ та пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії.

В Україні в березні госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів з COVID-19 за весь рік від початку пандемії - понад 97 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров’я України у Facebook за результатами брифінгу.

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“У березні в лікарні, які працюють за договором з НСЗУ по всій країні, госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії - понад 97 тис. осіб. Це на 52% більше, ніж у листопаді минулого року, коли було зафіксовано найбільшу кількість госпіталізацій”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на 239% у порівнянні з лютим зросла кількість госпіталізацій у Києві - до понад 10 тис. осіб. На 210% збільшилась кількість госпіталізацій у Дніпропетровській області, на 200% - Хмельницькій та Одеській областях, на 184% - у Житомирській, на 178% - Київській, на 165% - Львівській областях.

Також в березні, у порівнянні з лютим зросла на 127% кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню. Їхня загальна кількість становила майже 76 тис., або 75% від усіх пролікованих пацієнтів у березні; на 115% - кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ - з майже 4 тис. до понад 8 тис.; на 50% - кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії - з 8,5 тис. до 16,5 тис.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби виявлено 7 тис. 856 нових випадків COVID-19, померли 287 осіб, госпіталізовано 2 тис. 770 осіб.

За весь час пандемії в країні коронавірусну хворобу було виявлено у 1 млн 861 тис. 105 осіб, від ускладнень померли 37 тис. 301 людина.

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Автор: Костянтин Гончаров