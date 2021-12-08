Друга партія вакцин була відправлена в Україну 29 листопада.

Польща передала Україні другу партію вакцини проти коронавірусу у кількості 300 тис. доз.

Про це повідомило сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі в Twitter, посилаючись на інформацію уряду країни.

У повідомленні на сайті уряду Польщі зазначається, що ця партія вакцин була відправлена в Україну 29 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби, зокрема вакцини, медичне обладнання та засоби захисту. Тоді Україна отримала від Польщі 650 тис. доз вакцини AstraZeneka.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Понад 12 млн людей в Україні отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 905 тис. 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 млн 905 тис. 431, повністю імунізовані – 12 млн 042 тис. 233.

Минулої доби щеплено 199 тис. 765 людей, з них отримали другу дозу – 120 тис. 495. З початку вакцинальної кампанії проведено 25 млн 947 тис. 664 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька