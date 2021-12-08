Зазначається, що бустерну дозу почнуть рекомендувати не раніше, ніж з середини або кінця січня 2022 року.

МОЗ України ухвалив рішення про введення третьої дози вакцини від коронавірусу деяким категоріям населення.

Зокрема, як повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1", в першу чергу її отримають ті, хто перенесли трансплантацію, і ВІЛ-інфіковані.

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"Зараз вже ухвалене рішення і воно найближчим часом буде оприлюднене - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей", - сказав Кузін.

Також він уточнив, хто отримає бустерну дозу вакцини:

ті, хто отримують гормональну терапію

ті, хто переніс трансплантацію

ВІЛ-інфіковані

"Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінно формування імунітету", - зазначив Кузін.

За його словами, бустерну дозу почнуть рекомендувати не раніше, ніж з середини або кінця січня 2022 року.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні три області перетнули позначку в 50% вакцинованого дорослого населення від COVID-19 принаймні однією дозою.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 млн 905 тис. 431, повністю імунізовані – 12 млн 042 тис. 233. З початку вакцинальної кампанії проведено 25 млн 947 тис. 664 щеплення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко