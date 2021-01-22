Четверо постраждалих в пожежі в будинку для літніх людей у Харкові перебувають в задовільному стані, ще один – у стабільно тяжкому.

П'ятеро постраждалих внаслідок пожежі у будинку для літніх людей лишаються у лікарнях. Їх стан — стабільний.

Про це повідомили у прес-службі харківської мерії, пише Суспільне. Харків.

За її словами, один з травмованих перебуває в опіковому відділенні лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Це чоловік, який переніс інсульт.

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"У нього 20% опіків, його стан стабільно тяжкий. Лікарі надають йому допомогу", — сказала Мірошніченко.

Ще троє людей нині перебувають у міському хоспісі, що розташований на території лікарні №17, підтвердив Суспільному головний лікар медзакладу Дмитро Черепов. Їх стан задовільний.

До хоспісу при 17-й лікарні також переведуть одного травмованого з лікарні №2, якого ушпиталили з підозрою на отруєння чадним газом.

"Загрозу отруєння знято. Нині триває оформлення документів", — повідомила Ольга Мірошніченко.

"Пацієнти почувають себе задовільно, наразі їм проводиться повне медичне обстеження, бо ніякої медичної документації немає. Всю необхідну медичну допомогу вони отримують", — розповів очільник обласного департаменту охорони здоров'я Геннадій Бондарчук.

Родичів усіх постраждалих знайшли, зазначили у міськраді.

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові

Як повідомляв УНІАН, 21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

23 січня буде днем жалоби в Україні у зв’язку із загибеллю людей у Харкові, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН