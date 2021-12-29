У ДСНС зазначають, що триває боротьба за життя трьох постраждалих.

Санітарний літак Державної служби України з надзвичайних ситуацій доправив до Києва жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

"29 грудня о 17:37 санітарний літак ДСНС України приземлився на аеродромі у Києві, доправивши з Івано-Франківська одну із жінок, що постраждала під час пожежі у Косівській лікарні", - мовиться у дописі.

У Службі зауважили, що під час пожежі в лікарні загинули три людини, а трьох пацієнтів з сусідньої палати було врятовано. "Триває боротьба за життя ще трьох постраждалих, які отримали опіки різної тяжкості, - від 20% до 80%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 грудня на Івано-Франківщині внаслідок пожежі у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні загинули троє пацієнтів - дві жінки і чоловік. Троє медиків отримали опіки різних ступенів тяжкості. Їх госпіталізовано.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

У прес-службі ДСНС повідомили, що пожежа в лікарні могла статися через нехтування правилами пожежної безпеки співробітником медзакладу. Пожежу могла спричинити заупокійна свічка за померлим від СOVID-19 пацієнтом.