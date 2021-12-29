Правоохоронці розслідують загибель трьох пацієнтів.

На Івано-Франківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель трьох пацієнтів внаслідок пожежі в реанімації Косівської центральної районної лікарні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, ввечері 28 грудня на першому поверсі реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні спалахнула пожежа. Загинули троє пацієнтів - дві жінки та чоловік. Троє медиків отримали опіки різних ступенів тяжкості. Їх госпіталізовано.

За попередніми даними, причина пожежі - порушення вимог пожежної безпеки.

Читайте такожНа Харківщині чоловік врятував 8-річного хлопчика з палаючого будинку (фото, відео)Зазначається, що Івано-Франківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули та постраждали люди (ч. 2 ст. 270 КК України).

Зараз проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

У прес-службі ДСНС уточнили, що пожежа в реанімації могла статися через заупокійну свічку за померлим від СOVID-19 пацієнтом.

"Уже маємо попередні дані щодо розслідування трагедії в лікарні на Івано-Франківщині… На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються, причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини - її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки - призвели до непоправних втрат", - йдеться в повідомленні.

У реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

"Після смерті одного з пацієнтів лікарні від СOVID-19, співробітник закладу поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети. У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути. За таку помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну - загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми", - додали у відомстві.

ДСНС збирається провести невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки.

Пожежа в лікарні на Прикарпатті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 грудня на Івано-Франківщині внаслідок пожежі в реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні загинули троє пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я повідомляло про вибух.

Ще одна особа померла від коронавірусної хвороби.

Крім того, постраждали троє людей. Їх госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

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