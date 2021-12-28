На місці працюють вісім швидких.

У реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Загинули двоє людей.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

За даними міністерства, вибух стався у палаті реанімаційного відділення. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Зараз на місці події працюють рятувальники ДСНС, вісім бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

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"Міністерство охорони здоров'я приносить щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що під час гасіння пожежі у Косівській ЦРЛ вогнеборці врятували трьох осіб.

Про пожежу їм повідомили о 21:22. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно складала 55 м.кв. О 21:42 пожежу локалізували, а о 22:00 - ліквідували.

На місці пожежі виявили тіла двох загиблих пацієнтів, врятувати вдалося трьох хворих з сусідньої палати.

Раніше повідомлялося, що у Києві вже зафіксовані випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

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