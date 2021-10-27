У столиці за даними НАН спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень коронавірусу.

У Національній академії наук заявили про розбіжності у COVID-статистиці Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів істотно перевищує кількість офіційно виявлених нових випадків зараження коронавірусом.

Як говориться в прогнозі НАН, оприлюдненому на офіційному сайті Академії, спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень коронавірусу.

"Хоча загалом в Україні кількість позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень добре узгоджується, але в Києві ситуація відрізняється. Останнім часом кількість позитивних ПЛР-тестів значно перевищує кількість офіційних виявлень, що свідчить про великий відсоток тестів у приватних лабораторіях і/або значну частину тестувань не за місцем проживання. У Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ вже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно", - йдеться в документі.

Подібна ситуація спостерігалась і під час перебігу попередніх хвиль, наголосили науковці.

Разом з тим, у НАН наголошують, що швидше, ніж загалом в Україні, захворюваність зростала у Києві, де, за даними лабораторій, кількість позитивних результатів ПЛР-тестів найбільша за весь час ведення статистики. Кількість щоденних госпіталізацій у столиці на 100 тис. населення перевищила середній показник у країні.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 1416 нових випадків інфікування коронавірусом.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував перехід Києва в "червону" карантинну зону: "В останні дні в лікарні госпіталізують по півтисячі хворих. Більшість з них, на жаль, перебувають у важкому стані. Ліжка в наших лікарнях заповнені вже понад 50%".

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко