Якщо людина має симптоми перед вакцинацією або підозру на інфікування, то вона може бути переадресована на тестування.

Пункти вакцинації на залізничних вокзалах за певних умов можуть відмовити людині у проведенні щеплення від СOVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

"Тим людям, які почуваються погано перед вакцинацією під час огляду лікаря, їм може бути відмовлено у проведенні вакцинації, вони будуть перенаправлені на швидкий тест антигена", - розповів Кузін.

За його словами, якщо людина має симптоми перед вакцинацією або підозру на інфікування, то вона може бути переадресована на тестування.

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Як повідомляв УНІАН, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки дозволені за умови наявності у всіх водіїв, членів екіпажів авіатранспорту та пасажирів COVID-сертифікатів, негативних результатів ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

З 25 жовтня пункти вакцинації почали працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях, Коростені та Роздільному.

Раніше такі пункти було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода.

Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тести та отримати довідки, що в разі негативного результату буде підставою для посадки у потяги. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн. Від початку їх функціонування — 21 жовтня — було зроблено понад 4 тис. тестів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко