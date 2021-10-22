Наразі столиця у "помаранчевій" зоні.

Київський міський голова Віталій Кличко розповів про обмеження, які запровадять у столиці, якщо місто потрапить до "червоної" зони.

Про це повідомили у прес-службі мера.

"Київ поки що перебуває в "помаранчевій" зоні, але ситуація складна. І динаміка розповсюдження вірусу – невтішна", - зауважив Кличко.

Читайте такожСтало відомо, хто зможе їздити у громадському транспорті Києва у разі введення "червоної" зониВін уточнив, що, у разі запровадження "червоної" зони, в столиці будуть такі обмеження:

забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування, якщо працівники та відвідувачі закладу не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

припиняється діяльність закладів готельної сфери, якщо працівники закладу розміщення та клієнти готелю не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, якщо співробітники та відвідувачі установи не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів, якщо персонал і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами);

проведення всіх масових заходів, якщо організатори та учасники заходу не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (проте дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів);

обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, якщо працівники і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (за винятком виключних випадків).

Читайте такожЗмушені щепитися. Як бажання вільно пересуватися і працювати перемагає страх вакцинації проти COVID-19Зазначається, що діти до 18 років можуть відвідувати торговельно-розважальні центри лише у супроводі дорослих, у яких є негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години) або COVID-сертифікат.

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Учні шкіл припиняють відвідування навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада. Канікули триватимуть з 23 до 31 жовтня. Стосовно наступного тижня буде ухвалене додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садочки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюватимуть навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

"Червона" зона карантину в Києві

Мер Києва Віталій Кличко анонсував перехід Києва в "червону" карантинну зону:

"В останні дні в лікарні госпіталізують по півтисячі хворих. Більшість з них, на жаль, перебувають у важкому стані. Ліжка в наших лікарнях заповнені вже понад 50%".

Вакцинація в Києві: статистика

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 мільйонів 557 тисяч 659 людей. З них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 мільйонів 829 тисяч 174. Всього зроблено 15 мільйонів 386 тисяч 831 щеплення.

Автор: Світлана Закелова