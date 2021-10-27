За минулу добу госпіталізували майже 6 тисяч хворих на коронавірус.

В Україні за минулу добу зафіксовано 22 тисячі 574 нові випадки COVID-19. Серед захворілих - 1 тисяча 532 дитини та 399 медпрацівників.

Читайте такожВ одеській COVID-лікарні закінчився кисень, десятки пацієнтів евакуюють (відео)Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Коронавірус в Україні: статистика на 27.10.2021

госпіталізували – 5 тисяч 925 осіб;

померли – 692;

одужали – 11 тисяч 593 особи;

здійснено ПЛР-тестів за добу – 72 тисячі 231.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 мільйони 825 тисяч 733 особи;

одужали – 2 мільйони 401 тисяча 705 осіб;

померли – 65 тисяч 628.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416).

Як повідомлялося, минулої доби в Україні від коронавірусу померла рекордна кількість людей за увесь час пандемії - 734, було виявлено 19 тисяч 120 нових випадків COVID-19.

Крім того, в Україні станом на 27 жовтня встановлено новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу - вакциновано понад 291 тис. осіб. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Так, вчора вакцинували 291 тис. 293 людини: одну дозу отримали 212 тис. 013 осіб, повністю імунізовані - 79 тис. 280.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 млн 363 тис. 493 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 138 тис. 082.

Загалом проведено 16 млн 501 тис. 573 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко