У рамках проєкту аеромедичної евакуації МВС поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 доставив тримісячне немовля з судомним синдромом до медичного закладу.

Поліцейські разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги гелікоптером Airbus Helicopters Н-145 доправили 3-місячне немовля із Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні до Львівської дитячої лікарні. Вперше в регіоні відколи там працює аеромедична евакуація - рятують дитину.

Як ідеться у сюжеті ТСН, у хлопчика з району діагностували судомний синдром. Борт з малюком і мамою приземлився зовсім поруч від дитячої лікарні. Маленького пацієнта передали медикам з реанімації. Там проведуть їй діагностику та лікування.

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Як повідомили у прес-службі МВС України, це десята евакуація за допомогою авіації МВС, яка відбулася на Львівщині.

Нагадаємо, запуск аеромедичної евакуації у Львівському регіоні відбувся 1 квітня 2021 року.

Майже чотири місяці аеромедична евакуація не проводилася. Відновила свою роботу повітряна допомога нині, у жовтні. Тепер медики Львівщини знову можуть використовувати для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. На цілодобовому чергуванні перебуває гелікоптер Нацполіції Airbus Helicopters Н-145.

Як відомо, запуск проєкту у Київському регіоні відбувся 30 серпня. За цей час виконано 15 рейсів евакуації хворих, зокрема вперше з Вінниці транспортовано органи від одного донора для трансплантації чотирьом різним пацієнтам.

Крім того, за один день в Київській області поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 виконав відразу три рейси евакуації тяжких пацієнтів до медичних закладів.

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Автор: Вікторія Гордієнко